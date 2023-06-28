Ляйсан Утяшева поделилась трогательными кадрами с дочкой и сыном: Роберт — копия отца, София — вся в маму

28 июня Ляйсан отметила свой день рождения. Супруг устроил ей сюрприз. Не обошлось без цветов и воздушных шариков. Также телеведущую поздравила ее бабушка. В соцсети она выложила кадры, на которых обнимает свою родственницу. Сама Утяшева была в пижаме и без макияжа. Она приняла поздравления и от друзей, которые пришли.

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