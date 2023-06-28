Ляйсан Утяшева поделилась трогательными кадрами с дочкой и сыном: Роберт — копия отца, София — вся в маму

Ляйсан Утяшева уже давно завершила карьеру художественной гимнастки. Она не скрывает, что смогла преодолеть много трудностей и стать сильнее. Теперь Ляйсан ведет передачи на телевидении. Она знакома зрителям по шоу «Новые танцы», «Наследники или Самозванцы» и «Выжить в Дубае». Во всем ее стараются поддерживать муж Павел Воля и дети.
28 июня Ляйсан отметила свой день рождения. Супруг устроил ей сюрприз. Не обошлось без цветов и воздушных шариков. Также телеведущую поздравила ее бабушка. В соцсети она выложила кадры, на которых обнимает свою родственницу. Сама Утяшева была в пижаме и без макияжа. Она приняла поздравления и от друзей, которые пришли.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Также для нее особые поздравления приготовили дети. Восьмилетняя София нарисовала для мамы рисунок. Потом девочка в платье в цветочек встала и спела для мамы в микрофон. На этот раз супруги не стали прятать лица детей. Ляйсан была очень тронута. Она сидела на полу и внимательно слушала свою подросшую наследницу.
Потом свои рисунки показал Роберт. 10-летний парень оказался очень высоким. Он был в футболке оверсайз и алых брюках. Многие сразу отметили, что растет наследник копией своего отца. Он тоже взял микрофон и поздравил свою маму. София при этом оказалась похожа на маму.
«Паша не соврал в своем поздравлении, у нас сегодня действительно настоящий концерт в мою честь», — умилилась именинница.
Дети Ляйсан Утяшевой и Павла Воли. Фото: соцсети звезды