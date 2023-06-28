«Лучше любого сна»: похудевшая Стеша Маликова обнажила идеальную спину в изумрудном платье — покрасовалась в Тоскане

Дочь известного музыканта Дмитрия Маликова Стефания Маликова проводит эти летние каникулы в прекраснейшем месте.

Стеша Маликова, вероятно, вместе со своей семьей отдыхает в Италии, в регионе Тоскана, известном своими волшебными пейзажами и виноградниками.

Стеша Маликова поделилась снимками невероятной красоты со своим участием. Дочь Дмитрия Маликова запечатлелась на фоне Тосканских долин в платье изумрудного оттенка с открытой спиной.

Стеша Маликова засветила обнаженную спину и тонкие руки, продемонстрировав худобу, на что тут же обратили внимание ее фанаты.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».