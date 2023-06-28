Клава Кока в тугом корсете обнажила свои пышные полушария груди: Филипп Киркоров не устоял и прильнул к «близняшкам»

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

Певица увиделась с королем отечественной эстрады. Исполнительница хита «Краш» сразила артиста своими формами.

Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей, когда попала в лейбл Black Star. Певица регулярно дает концерты. На публике она любит щеголять в смелых нарядах, которые подчеркивают ее достоинства фигуры. Недавно артистка отдохнула в Турции, где блеснула красотой в мини-бикини. 

На этот раз Клава вернулась в Москву. Она отправилась на съемки, где встретила Филиппа Киркорова. Певица для такого случая облачилась в широкие джинсы и тугой корсет из денима. Блондинка выставила напоказ свои пышные полушария груди. Король отечественной эстрады не удержался и прильнул к молодой певице, заключив ее в объятия. 

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Многие восхитились тем, как выглядит Клава. Ее осыпали комплиментами в Сети. «Сочный персик», «Прям хороша», «Тут есть на что посмотреть», «Какая ложбинка», «Филипп умеет окружать себя красотками», «Вай, какой бутон», «Декольте превосходное», — стали писать подписчики.

Клава Кока и Филипп Киркоров. Фото: соцсети звезды

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