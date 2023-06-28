Клава Кока в тугом корсете обнажила свои пышные полушария груди: Филипп Киркоров не устоял и прильнул к «близняшкам»

На этот раз Клава вернулась в Москву. Она отправилась на съемки, где встретила Филиппа Киркорова. Певица для такого случая облачилась в широкие джинсы и тугой корсет из денима. Блондинка выставила напоказ свои пышные полушария груди. Король отечественной эстрады не удержался и прильнул к молодой певице, заключив ее в объятия.

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