«Огребу сразу, но могу встать на колени и сказать, что была не права»: Чулпан Хаматова заговорила о возвращении в Россию

Звезда театра и кино Чулпан Хаматова больше года назад покинула Россию, сейчас актриса живет в Латвии, перебиваясь случайными заработками.
Чулпан Хаматова дала интервью латвийской радиокомпании, в котором порассуждала на тему своего возможного возвращения в Россию. Звезда заявила, что ее периодически зовут на родину, но пока она не может даже представить себе, что такой приезд случится.
Чулпан Хаматова предвидит, что ей придется столкнуться с трудностями в России.
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«Я и сейчас могу вернуться в Россию. Понятно, что я огребу сразу, но могу вернуться, встать на колени, сказать: «Я была не права». Но не хочу этого. Вернусь ли я? Я не знаю, боюсь думать об этом. А как встречаться с людьми, с которыми ты проработал такое количество лет? Слишком очевидно проведена черта, которую не обнулить. Поэтому сейчас для меня это невозможно», — поделилась Чулпан Хаматова.
По материалам starhit.ru