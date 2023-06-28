«Огребу сразу, но могу встать на колени и сказать, что была не права»: Чулпан Хаматова заговорила о возвращении в Россию

Звезда театра и кино Чулпан Хаматова больше года назад покинула Россию, сейчас актриса живет в Латвии, перебиваясь случайными заработками.

Чулпан Хаматова дала интервью латвийской радиокомпании, в котором порассуждала на тему своего возможного возвращения в Россию. Звезда заявила, что ее периодически зовут на родину, но пока она не может даже представить себе, что такой приезд случится.

Чулпан Хаматова предвидит, что ей придется столкнуться с трудностями в России.

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