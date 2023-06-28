Просто Барби: Миддлтон вышла в свет в нежно-розовом платье со струящейся юбкой, которое будет актуально даже спустя 10 лет

Кейт Миддлтон уже давно полюбилась англичанам. Она обладает безупречными манерами, интересуется модой и всегда очень вежлива. Вместе с принцем Уильямом монаршая особа не перестает демонстрировать идиллию. Недавно они вывели в свет троих детей. А на конных скачках принцесса Уэльская всех сразила своим утонченным аутфитом.
И 28 июня Кейт снова превзошла саму себя. Она отправилась на открытие музея Young V&A для детей в Ист-Энде. На публике жена принца Уильяма щегольнула в платье нежно-розового цвета с поясом и струящейся юбкой. Лаконичный образ в стиле Барби дополнили белые лодочки и миниатюрные сережки. Макияж тоже был в розовых тонах. Дети были гидами и провели для нее экскурсию.
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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
К слову, этот наряд принцесса уже носила в 2021 году на Уимблдоне. Beulah — довольно недорогой бренд для королевской особы — 695 фунтов за платье. Благодаря аксессуарам она освежила образ. Такой наряд и 10 лет спустя будет актуален. А в этом году он трендовый, так как барбикор захватил модный мир.
Свой визит принцесса Уэльская завершила беседой со благотворителями и работниками музея, которые сыграли большую роль в реконструкции Young V&A, который раньше назывался «Музей детства».
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press