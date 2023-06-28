Просто Барби: Миддлтон вышла в свет в нежно-розовом платье со струящейся юбкой, которое будет актуально даже спустя 10 лет

И 28 июня Кейт снова превзошла саму себя. Она отправилась на открытие музея Young V&A для детей в Ист-Энде. На публике жена принца Уильяма щегольнула в платье нежно-розового цвета с поясом и струящейся юбкой. Лаконичный образ в стиле Барби дополнили белые лодочки и миниатюрные сережки. Макияж тоже был в розовых тонах. Дети были гидами и провели для нее экскурсию.

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