Прячет животик? Регина Тодоренко покрасовалась в объемном жакете с клеткой виши — скрыла изменившуюся фигуру

Телеведущая и популярный блогер Регина Тодоренко дала понять, что ей есть что скрывать. В микроблоге на фото, как правило, Регина Тодоренко с удовольствием демонстрирует свою подтянутую стройную фигурку. Но не исключено, что, размещая фото в Сети, звезда может пользоваться фотошопом, который скорректирует любую фигуру.

В эту среду, 28 июня, Регина Тодоренко предстала на светской премьере сериала «Библиотекарь». Фигуру на публике она тоже «откорректировала», точнее, спрятала в просторном наряде.

Регина Тодоренко выбрала для выхода в свет объемный жакет, который скрыл от глаз нюансы телосложения. Поклонникам было очень интересно, что же скрывает знаменитость. А вдруг округлившийся животик?

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».