Прячет животик? Регина Тодоренко покрасовалась в объемном жакете с клеткой виши — скрыла изменившуюся фигуру

Телеведущая и популярный блогер Регина Тодоренко дала понять, что ей есть что скрывать. В микроблоге на фото, как правило, Регина Тодоренко с удовольствием демонстрирует свою подтянутую стройную фигурку. Но не исключено, что, размещая фото в Сети, звезда может пользоваться фотошопом, который скорректирует любую фигуру.
В эту среду, 28 июня, Регина Тодоренко предстала на светской премьере сериала «Библиотекарь». Фигуру на публике она тоже «откорректировала», точнее, спрятала в просторном наряде.
Регина Тодоренко выбрала для выхода в свет объемный жакет, который скрыл от глаз нюансы телосложения. Поклонникам было очень интересно, что же скрывает знаменитость. А вдруг округлившийся животик?
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Регина Тодоренко в просторном наряде. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Впрочем, не исключено, что Регина Тодоренко просто поддержала тренд на объемные жакеты.
Журналисты поинтересовались у Регины Тодоренко, какие книги она любит читать — название сериала располагало к вопросам на эту тему.
«Люблю книги по психологии, а детям читаю сказки», — поделилась Регина Тодоренко.