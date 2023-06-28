Равшана Куркова засняла подросшего сына, утопающего носом в пионах: кудрявое чудо с пышными ресницами

Пока Куркова скрывает свою младшую наследницу. Напомним, что первенца она показала, когда ему был уже год. 28 июня актриса провела время за городом. Она без макияжа и в толстовке погуляла по саду. Равшана засняла подросшего Гаспара, который утопал в пионах. Он с упоением нюхал запах цветов. Звезда показала его пышную шевелюру и ресницы.

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