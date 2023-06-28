Равшана Куркова засняла подросшего сына, утопающего носом в пионах: кудрявое чудо с пышными ресницами

Равшана Куркова уже много лет снимается в кино. Кто-то полюбил ее за роль в сериале «А у нас во дворе». Другие видели актрису в фильме «Балканский рубеж». Она редко появляется на светских раутах. Даже личную жизнь артистка скрывает. Но у нее растет сын Гаспар, которому уже около трех лет. А недавно звезда объявила, что родила дочку.
Пока Куркова скрывает свою младшую наследницу. Напомним, что первенца она показала, когда ему был уже год. 28 июня актриса провела время за городом. Она без макияжа и в толстовке погуляла по саду. Равшана засняла подросшего Гаспара, который утопал в пионах. Он с упоением нюхал запах цветов. Звезда показала его пышную шевелюру и ресницы.
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Сын Равшаны Курковой. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как подрос мальчик. Многие отметили его сходство с мамой. «Как похожи», «Какой красивый цветок (я про сына)», «Маленький подарок судьбы», «Кудрявое чудо», «А где дочка?», «Родили себе друга», «Какой он милашик», — стали писать в Сети.