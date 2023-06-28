Даже Земцов запел: Орбакайте вместе с мужем, дочкой и сыном устроила вечернюю прогулку на гондоле в Венеции — идиллия

Уже несколько дней Орбакайте находится в Венеции. Они не упустили шанса и устроили традиционную вечернюю прогулку на гондоле. Певица выложила видео, где поет итальянскую песню. Земцов тоже показал свой вокал, а Клавдия смущенно улыбалась. Не постеснялся запеть и Дени. Артистка похвасталась настоящей семейной идиллией.

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