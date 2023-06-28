Даже Земцов запел: Орбакайте вместе с мужем, дочкой и сыном устроила вечернюю прогулку на гондоле в Венеции — идиллия

Кристина Орбакайте уже много лет выступает на сцене. У нее появилась своя армия поклонников. Примечательно, что певица продолжает выступать в России и сниматься в кино. А летом она устроила семейный отпуск. Артистка забрала дочку Клавдию, которая окончила пятый класс в Нью-Йорке и отправилась в Италию. Там звезда проводит время с мужем Михаилом Земцовым и сыном Дени от прошлых отношений.
Уже несколько дней Орбакайте находится в Венеции. Они не упустили шанса и устроили традиционную вечернюю прогулку на гондоле. Певица выложила видео, где поет итальянскую песню. Земцов тоже показал свой вокал, а Клавдия смущенно улыбалась. Не постеснялся запеть и Дени. Артистка похвасталась настоящей семейной идиллией.
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Поклонники восхитились тем, как выросла Клавдия. Многие отметили, что она очень похожа на папу. Другие поразились тому, каким красавцем стал сын Орбакайте, который занимается свои бизнесом. Напомним, что старший наследник звезды Никита Пресняков находится в США. Еще осенью 2022 года он переехал в Лос-Анджелес с женой Аленой.