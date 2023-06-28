«Парни пустили слюнки»: Клава Кока в корсете и джинсах-шароварах не скрыла свои мясистые формы — бока рвутся наружу

Клава Кока уже давно стала популярной исполнительницей. Она строит карьеру в отечественном шоу-бизнесе. Певица не скрывает, что ищет себе жениха. Она не только хорошо зарабатывает, обладает недвижимостью, но и держит себя в форме. Недавно во время отдыха в Турции артистка блеснула формами в купальнике. А теперь звезда вернулась в Москву и появилась на съемках.
На этот раз Клава щегольнула в корсете из денима и джинсах-шароварах. Она сверкнула не только своими пышными полушариями груди. Певица игриво обнажила бока, которые так и норовили оказаться на глазах публики. Кока продефилировала на камеру, продемонстрировав свои аппетитные формы во всей красе. Она насладилась сладостями.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Клава. Многие отметили, что после отпуска она стала еще более привлекательной. «До чего хороша», «Вот это фигура», «Такая вкусняшка», «Парни пустили слюнки», Ой, со всех сторон есть что показать», «Джинсы висят до самого пола», «Хочется переодеть», — стали писать в Сети.