«Парни пустили слюнки»: Клава Кока в корсете и джинсах-шароварах не скрыла свои мясистые формы — бока рвутся наружу

На этот раз Клава щегольнула в корсете из денима и джинсах-шароварах. Она сверкнула не только своими пышными полушариями груди. Певица игриво обнажила бока, которые так и норовили оказаться на глазах публики. Кока продефилировала на камеру, продемонстрировав свои аппетитные формы во всей красе. Она насладилась сладостями.

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