Как фарфоровая статуэтка: Лиза Арзамасова подчеркнула тончайшую талию в платье с клеткой виши — вышла в свет без мужа

В Москве в эту среду, 28 июня, прошла светская премьера сериала «Библиотекарь». Фэнтези и детектив снят по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова.

Мероприятие посетили знаменитости. В числе первых на красной дорожке предстала актриса и молодая мама Лиза Арзамасова. Она поразила собравшихся своей стройностью.

Для выхода в свет Лиза Арзамасова выбрала платье с клеткой виши и акцентом на талии, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

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