Как фарфоровая статуэтка: Лиза Арзамасова подчеркнула тончайшую талию в платье с клеткой виши — вышла в свет без мужа

В Москве в эту среду, 28 июня, прошла светская премьера сериала «Библиотекарь». Фэнтези и детектив снят по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова.
Мероприятие посетили знаменитости. В числе первых на красной дорожке предстала актриса и молодая мама Лиза Арзамасова. Она поразила собравшихся своей стройностью.
Для выхода в свет Лиза Арзамасова выбрала платье с клеткой виши и акцентом на талии, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.
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Лиза Арзамасова в платье с акцентом на талии. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Волосы Лиза Арзамасова красиво собрала в кулю на затылке, поделив челку на пробор. Поклонники отметили, что выглядела актриса блестяще и напоминала хорошенькую фарфоровую статуэтку.
Примечательно, что на публике Лиза Арзамасова появилась одна, без мужа, известного фигуриста и продюсера Льва Авербуха. Супруги не раз признавались, что их рабочие графики не совпадают.