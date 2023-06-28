Пышные кусты крыжовника и малины: Татьяна Навка в джинсах и модном халате похвасталась своим роскошным садом

Татьяна Навка уже много лет выступает на льду. Она стала одной из самых известных фигуристок в мире. Олимпийская чемпионка в 48 лет держит себя в форме. Она выступает в рамках ледовых шоу, которые сама создает. Также спортсменка растит дочку Надежду. Порой она видится и со старшей наследницей Сашей Жулиной.
На этот раз Навка решила похвастаться тем, что она еще и ведет хозяйство. Фигуристка облачилась в джинсы скинни, футболку и модный халат с атласными рукавами. На этот раз она прогулялась по своему роскошному саду. Там стриженный газон, пышные кусты ягод.
«Сколько здесь будет смородины! Тут красная, а здесь где-то будет черная. Здесь крыжовник. Здесь красная смородина, пожалуйста. Ну а здесь малина! Боже, как она разрослась. Только в прошлом году посадили пару кустиков. Так что, мои дорогие, если кто не знал, что я еще и хозяйка, то я еще и хозяйка», — сказала она.
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«Думали, что не про меня? А вот есть чем вас удивить! Каждый год наблюдаю потрясающее цветение садовых деревьев и кустарников, а к концу лета – началу осени с удовольствием с семьей наслаждаемся плодами нашего маленького сада», — поделилась Навка.
Поклонники были впечатлены увиденным. Многие восхитились не только садом, но и нарядом фигуристки.