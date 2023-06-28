Пышные кусты крыжовника и малины: Татьяна Навка в джинсах и модном халате похвасталась своим роскошным садом

На этот раз Навка решила похвастаться тем, что она еще и ведет хозяйство. Фигуристка облачилась в джинсы скинни, футболку и модный халат с атласными рукавами. На этот раз она прогулялась по своему роскошному саду. Там стриженный газон, пышные кусты ягод.

«Сколько здесь будет смородины! Тут красная, а здесь где-то будет черная. Здесь крыжовник. Здесь красная смородина, пожалуйста. Ну а здесь малина! Боже, как она разрослась. Только в прошлом году посадили пару кустиков. Так что, мои дорогие, если кто не знал, что я еще и хозяйка, то я еще и хозяйка», — сказала она.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».