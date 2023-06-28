Ни капли стеснения: Тодоренко показала, как кормит грудью маленького сына прямо на глазах людей

На этот раз Тодоренко решила поделиться кадром, который был снят в гримерке. Она показала, как кормит грудью младшего наследника. Телеведущая спустила топик на глазах людей. На кадрах видно, как малыш прильнул к маме. При этом Регину в этот момент гримировали.

«Мамы XXI века, вы все — герои. С момента рождения нашего первенца круг моих друзей с детьми, конечно же, расширился!» — написала она.

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