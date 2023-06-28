Ни капли стеснения: Тодоренко показала, как кормит грудью маленького сына прямо на глазах людей

Регина Тодоренко уже давно работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в России. Бывшая ведущая шоу «Орел и решка» счастлива в браке с Владом Топаловым. Она подарила ему двух сыновей: Михаила и Мирослава. Артистка старается совмещать карьеру и материнство. При этом она порой жалуется на усталость, но мечтает о дочке.
На этот раз Тодоренко решила поделиться кадром, который был снят в гримерке. Она показала, как кормит грудью младшего наследника. Телеведущая спустила топик на глазах людей. На кадрах видно, как малыш прильнул к маме. При этом Регину в этот момент гримировали.
«Мамы XXI века, вы все — герои. С момента рождения нашего первенца круг моих друзей с детьми, конечно же, расширился!» — написала она.
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Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
«Мне сегодня очень хотелось, чтоб меня пожалели и погладили по головке, ведь порой так трудно быть работающей мамой. И я же выбрала себе именно такой путь, который люблю, но ведь иногда можно и поныть?!» — добавила она.
Поклонники не все оказались солидарны с Тодоренко. Некоторые осудили ее за такое поведение. «Ну и зачем это?», «Зачехли столовку перед камерой», «Не понимаю таких мам. Иди в туалет и корми там», «Не герой, просто нужно думать, а потом делать», — стали писать в Сети.