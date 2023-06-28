«Творение большущей любви»: Брутян показала подросшего сына от Прилучного — как выглядит двухмесячный Микаэль

Актриса Зепюр Брутян в конце апреля сделала мужу Павлу Прилучному самый дорогой подарок. Она родила сына Микаэля. В эту среду, 28 июня, наследнику звездной пары Микаэлю исполнилось уже два месяца.

Зепюр Брутян решила напомнить об этом прекрасном событии поклонникам. В микроблоге она опубликовала несколько селфи, на которых запечатлена вместе с Микаэлем. На одном из кадров хорошо видно, что у малыша нежное розовое ушко и темные волосы.

Молодая мама заботливо прикрыла голову сына своей рукой, чтобы не показывать в Сети лица малыша. Брутян и Прилучный пока не готовы представить наследника поклонникам.

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