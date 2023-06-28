Самбурская взяла и эффектно раскинула ноги: стринги игриво оттянула, виляя своими прелестями на камеру

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Она славится своим колким характером. Актриса много работает над собой. Она носит вечерние платья и каблуки. При этом каждый день артистка занимается спортом и за минувшие годы прокачала каждый сантиметр тела. Она без стеснения позирует в бикини. На этот раз звезда решила принять участие в пикантной фотосессии.
На новых кадрах Настасья позировала в приспущенных джинсах и романтичном топе с пышными рукавами. Она села на стул и эффектно раскинула ноги, прокрутив в воздухе, словно это сцена из «Основного инстинкта». Актриса потом игриво повернулась к камере тылом. Она оттянула руками стринги. На ее теле также был прозрачный пояс для чулок.
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Поклонники были впечатлены ее растяжкой и точеными формами. «Превосходная физическая форма!», «Настасья, у меня цель выглядеть в 36 так же прекрасно, как вы! Спортивная, ухоженная, стройная», «Шикарное тело, шикарная женщина», «Если я девушка и не могу остановиться это пересматривать то представляю, что сейчас происходит с парнями», — стали писать в Сети.