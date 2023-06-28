Самбурская взяла и эффектно раскинула ноги: стринги игриво оттянула, виляя своими прелестями на камеру

На новых кадрах Настасья позировала в приспущенных джинсах и романтичном топе с пышными рукавами. Она села на стул и эффектно раскинула ноги, прокрутив в воздухе, словно это сцена из «Основного инстинкта». Актриса потом игриво повернулась к камере тылом. Она оттянула руками стринги. На ее теле также был прозрачный пояс для чулок.

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