«Путешествие в Белладжо»: 51-летняя Анна Нетребко в крохотных шортах оголила рельефные бедра прямо у озера Комо

На этот раз Нетребко прогулялась по Милану в брендовых нарядах. А вот 28 июня она уже каталась на лодке по озеру Комо. Певица облачилась в крохотные шорты, которые подчеркнули ее изящные и рельефные бедра. Она дополнила белой блузку с рюшами и вязаной шапочкой. Анна продемонстрировала стройную фигуру, изумив народ.

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