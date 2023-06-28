«Путешествие в Белладжо»: 51-летняя Анна Нетребко в крохотных шортах оголила рельефные бедра прямо у озера Комо

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных персон в мире. Оперная дива регулярно дает концерты. Она продолжает гастролировать, хоть год назад с ней отказывались работать некоторые театры. В 51 год артистка уже объездила большую часть стран. Теперь она оказалась в Италии, где устроила путешествие.
На этот раз Нетребко прогулялась по Милану в брендовых нарядах. А вот 28 июня она уже каталась на лодке по озеру Комо. Певица облачилась в крохотные шорты, которые подчеркнули ее изящные и рельефные бедра. Она дополнила белой блузку с рюшами и вязаной шапочкой. Анна продемонстрировала стройную фигуру, изумив народ.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Путешествие в Белладжо. А что еще делать в летний выходной на озере Комо?» – написала звезда.
Поклонники стали писать комплименты. Многие поразились тому, как похудела оперная дива. В последнее время она много учила хореографии для постановки. «Какая красивая», «Ох и ножки», «Вы точно стали стройнее», «Это впечатляет», «Фигурка — мечта», — стали писать в Сети.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды