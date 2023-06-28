Невестка Орбакайте в тугих лосинах и топике оголила «стальной» пресс: фигура без изъяна лишила дара речи

На этот раз Алена предстала в тугих лосинах и кроп-топе. Она оголила свой плоский и рельефный живот. Невестка Орбакайте подчеркнула свои точеные формы. Она решила позаниматься боксом. Блондинка повиляла бедрами, красуясь на камеру. Она сразила поклонников своей фигурой. Многие стали писать ей комплименты.

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