Невестка Орбакайте в тугих лосинах и топике оголила «стальной» пресс: фигура без изъяна лишила дара речи

В 2022 году многие артисты покинули Россию. Среди них оказался сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков. Примечательно, что он решил обосноваться в Лос-Анджелесе. Там музыкант нашел себе работу. А вот его жена Алена Краснова устраивает шопинг, путешествует. При этом она держит себя в форме. На этот раз звезда решила показать, как тренируется.
На этот раз Алена предстала в тугих лосинах и кроп-топе. Она оголила свой плоский и рельефный живот. Невестка Орбакайте подчеркнула свои точеные формы. Она решила позаниматься боксом. Блондинка повиляла бедрами, красуясь на камеру. Она сразила поклонников своей фигурой. Многие стали писать ей комплименты.
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«Ого, какая», «Это мощно», «Хрупкая блондинка в перчатках», «Все завидуют такой талии», «Живот просто безупречный», «Это впечатляет», «Ну просто сногсшибательно», «Даже не набрали грамма», — стали писать в Сети.