Последние данные о состоянии попавшей в реанимацию 84-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Global Look Press

Стало известно, что актрису Лидию Федосееву-Шукшину врачи готовят к переводу в реабилитационный центр.

О состоянии 84-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, некоторое время назад попавшей в реанимацию, приходят позитивные новости.

Врачам удалось стабилизировать состояние звезды театра и кино, находящейся в почтенном возрасте. Как стало известно, сейчас специалисты готовят Лидию Федосееву-Шукшину к переводу из клиники в реабилитационный центр.

Там актрисе проведут курс процедур, направленных на ее окончательное восстановление.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, некоторое время назад Лидия Федосеева-Шукшина перенесла инсульт, из-за которого и попала в реанимацию. Медики провели Лидии Федосеевой-Шукшиной операцию по установлению кардиостимулятора. Сейчас жизнь актрисы вне опасности.

По материалам телеграм-канала Mash

Читайте также