Последние данные о состоянии попавшей в реанимацию 84-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной

О состоянии 84-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, некоторое время назад попавшей в реанимацию, приходят позитивные новости.

Врачам удалось стабилизировать состояние звезды театра и кино, находящейся в почтенном возрасте. Как стало известно, сейчас специалисты готовят Лидию Федосееву-Шукшину к переводу из клиники в реабилитационный центр.

Там актрисе проведут курс процедур, направленных на ее окончательное восстановление.

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