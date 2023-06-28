Последние данные о состоянии попавшей в реанимацию 84-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной

О состоянии 84-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, некоторое время назад попавшей в реанимацию, приходят позитивные новости.
Врачам удалось стабилизировать состояние звезды театра и кино, находящейся в почтенном возрасте. Как стало известно, сейчас специалисты готовят Лидию Федосееву-Шукшину к переводу из клиники в реабилитационный центр.
Там актрисе проведут курс процедур, направленных на ее окончательное восстановление.
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Напомним, некоторое время назад Лидия Федосеева-Шукшина перенесла инсульт, из-за которого и попала в реанимацию. Медики провели Лидии Федосеевой-Шукшиной операцию по установлению кардиостимулятора. Сейчас жизнь актрисы вне опасности.
По материалам телеграм-канала Mash