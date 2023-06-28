Бузова игриво задрала шифоновую юбку выше головы: блеснула своими пополневшими формами во всей красе

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она ведет передачи и дает концерты. За минувшие 20 лет ей удалось стать завидной невестой с квартирой в Москве. Однако встретить вторую половинку оказалось не так просто. На этот раз телеведущая приехала на съемки в Африку. Она с собой взяла множество нарядов. Звезда то и дело оголяет свои прелести.
На этот раз Бузова решила одеться в стиле сафари. Она предстала в лифчике на резинке и струящейся шифоновой юбке. Телеведущая оголила свой мягкий живот. Она задрала подол юбки выше головы прямо на улице. Артистка игриво сверкнула своими прелестями. Ольга отказалась от лифчика, но не забыла надеть трусы, которые виднелись под просвечивающей тканью.
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Поклонники были впечатлены увиденным. Многие восхитились образом Ольги. Другие подвергли ее критике. «Ну тут даже не кажется полной», «Юбка пережила все», «Опять прячет свои жирочки», «Оля и ее любовь к оголению», «Сочная кошка», «Лифчика нет и все сразу колыхается», — стали писать подписчики.