Животик уже ого-го! Недавно поженившиеся Сергей Сичкарь и Лера Шимасюк из «Дома-2» ждут ребенка

Экс-участники «Дома-2» Сергей Сичкарь и Валерия Шимасюк поделились прекрасной новостью с поклонниками.

Пара в своеобразной манере сообщила, что готовится стать родителями. В микроблогах обоих влюбленных появилось видео, которое было записано в Кисловодске. Стоя на возвышении с видом на город, Сичкарь и Шимасюк делают вид, что любуются местными красотами. Но в какой-то момент оба разворачиваются к камере лицом. И тогда становится очевидным, что Валерия Шимасюк ждет ребенка.

У нее уже довольно внушительных размеров животик. Очевидно, что уже пройдена половина беременности.

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