«Пошли разговоры, что ее пригласили на роли Инны Чуриковой»: в «Ленкоме» высказались о работе в театре Татьяны Васильевой

Директор одного из самых известных московских театров — «Ленкома» Марк Варшавер подтвердил, что актриса Татьяна Васильева приглашена на работу в труппу этого театра.

Марк Варшавер назвал Татьяну Васильеву уникальной актрисой, которая, по его мнению, украсит сцену «Ленкома». Татьяне Васильевой предложены роли в спектаклях Марка Захарова — «Женитьба» и «Шут Балакирев».

Марк Варшавер опровергнул распространяемые сообщения о том, что якобы Васильеву позвали на роли, которые ранее играла недавно ушедшая из жизни актриса Инна Чурикова.