«Пошли разговоры, что ее пригласили на роли Инны Чуриковой»: в «Ленкоме» высказались о работе в театре Татьяны Васильевой

Директор одного из самых известных московских театров — «Ленкома» Марк Варшавер подтвердил, что актриса Татьяна Васильева приглашена на работу в труппу этого театра.
Марк Варшавер назвал Татьяну Васильеву уникальной актрисой, которая, по его мнению, украсит сцену «Ленкома». Татьяне Васильевой предложены роли в спектаклях Марка Захарова — «Женитьба» и «Шут Балакирев».
Марк Варшавер опровергнул распространяемые сообщения о том, что якобы Васильеву позвали на роли, которые ранее играла недавно ушедшая из жизни актриса Инна Чурикова.
«Почему пошли разговоры, что ее пригласили на роли Инны Чуриковой, я не знаю. Инна Михайловна ушла из спектакля «Женитьба» очень давно. В последние годы она играла только в постановках своего мужа — Глеба Панфилова. В «Женитьбе» много лет сваху Феклу Ивановну играет Татьяна Кравченко. И в «Шуте Балакиреве» она же в роли матери Ивана Балакирева. Кравченко просто счастлива, что мы пригласили Татьяну Васильеву. Они будут играть в разных составах. Нездоровой конкуренции между ними нет. В новом сезоне у театра большие планы на Татьяну Кравченко. Мы ей предложим новые роли. А Татьяна Васильева начнет репетировать с сентября», — сказал Марк Варшавер.
Марк Варшавер. Фото: Global Look Press
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Напомним, слухи о том, что Татьяну Васильеву пригласили в «Ленком» на роли ныне покойной Инны Чуриковой, появились не так давно. Судачили, что Васильеву выпускать на сцену не торопятся, и та, якобы, сидит без работы.
Как оказалось, все это домыслы, не имеющие отношения к происходящему.
По материалам kp.ru