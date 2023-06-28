Лопырева в мини-бикини обнажила свои аппетитные формы на пляже: «сдобой» села прямо на горячий песочек

Вот уже несколько дней Лопырева загорает в Белеке. Она успела поиграть в гольф. А вот накануне блондинка поделилась пикантными кадрами. Она понежилась на солнце в зеленом мини-бикини. Светская львица оголила свою шаровидную грудь. Она плюхнулась на горячий песок. Виктория прикрыла зону бикини, к которой прилипли песчинки.

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