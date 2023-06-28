Лопырева в мини-бикини обнажила свои аппетитные формы на пляже: «сдобой» села прямо на горячий песочек

Виктория Лопырева много лет назад стала известной. Она смогла стать победительницей в конкурсе «Мисс Россия». И 20 лет спустя блондинка не перестает восхищать народ своей внешностью. При этом она успела стать мамой, родив сына Марка Лео. Светская львица живет в Дубае, но на этот раз она устроила отпуск, отправившись в Турцию.
Вот уже несколько дней Лопырева загорает в Белеке. Она успела поиграть в гольф. А вот накануне блондинка поделилась пикантными кадрами. Она понежилась на солнце в зеленом мини-бикини. Светская львица оголила свою шаровидную грудь. Она плюхнулась на горячий песок. Виктория прикрыла зону бикини, к которой прилипли песчинки.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Многие осыпали ее комплиментами. «Что за тигрица?», «Ну звезда», «С годами ты все лучше и лучше, как хорошее вино», «Затмила всех», «Фигурка идеальная», «Ох, какая сочная», «Вызывает аппетит», «Всем бы так выглядеть», — стали писать в Сети.