Элегантность в стиле принцессы Дианы: Кейт Миддлтон в приталенном платье в горошек появилась на открытии благотворительного центра

Кейт Миддлтон является частью британской королевской семьи. Она уже много лет состоит в браке с принцем Уильямом. У пары подрастают трое детей. На большие праздники супруги берут их с собой. Так недавно члены британской королевской семьи были на торжественном параде. Каждый раз Кэтрин предстает в элегантных образах. Этим летом ее наряды особенно броские.
А 27 июня принцесса Уэльская посетила открытие благотворительного центра для нарушительниц закона в Саутгемптоне. Для такого случая она выбрала приталенное платье в горох от Alessandra Rich. Наряд с баской их струящейся ткани подчеркнул ее хрупкую фигуру. Наряд стоит 1335 фунтов стерлингов. Его отличает вычурный вырез с V-образным вырезом и золотая отделка на пуговицах.
Образ дополнили черно-белые туфли и сумка Amberley от Mulberry. Миддлтон распустила волосы и сделала неброский макияж.
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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Принцесса Уэльская уже надевала это платье на финал Уимблдонского мужского одиночного разряда в прошлом году.
И снова эксперты в моде отметили, что Кейт подражала стилю своей покойной свекрови, принцессы Дианы, которая тоже любила горошек и платья с баской.
А вот дизайнер итальянского происхождения, Алессандра Рич признавалась раньше, что создает свои наряды, вдохновляясь «вежливыми бунтарями» истории, такими как принцесса Диана, которая стала иконой стиля.