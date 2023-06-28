Элегантность в стиле принцессы Дианы: Кейт Миддлтон в приталенном платье в горошек появилась на открытии благотворительного центра

А 27 июня принцесса Уэльская посетила открытие благотворительного центра для нарушительниц закона в Саутгемптоне. Для такого случая она выбрала приталенное платье в горох от Alessandra Rich. Наряд с баской их струящейся ткани подчеркнул ее хрупкую фигуру. Наряд стоит 1335 фунтов стерлингов. Его отличает вычурный вырез с V-образным вырезом и золотая отделка на пуговицах.

Образ дополнили черно-белые туфли и сумка Amberley от Mulberry. Миддлтон распустила волосы и сделала неброский макияж.

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