«Косит под Алену Рапунцель»: Настя Голд из «Дома-2» кардинально сменила имидж — как она выглядит с новым цветом волос

Участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Голд нечасто отваживается на смену имиджа. Все уже привыкли к ее образу яркой шатенки с переходом в брюнетку.
Но этим летом Анастасии Голд вдруг захотелось перемен во внешности. Она провела несколько часов в салоне красоты, прежде чем продемонстрировать поклонникам новую себя.
Анастасия Голд перекрасила свои длинные роскошные локоны в более светлый цвет, а кончикам и вовсе придала оттенок блонда. В микроблоге Анастасия Голд показала, какой стала после трансформации.
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Настя Голд с новым цветом волос. Фото: соцсети
Настя Голд, судя по всему, своим преображением довольна. Да и поклонники сделали комплименты ее новому цвету волос. Некоторые, правда, тут же уличили ее в желании копировать Алену Рапунцель, экс-пассию Ильи Яббарова.
«Шикарно, сразу смотрится дорого и красиво», «Вторая Рапунцель», «Идет очень цвет волос. Хорошая Настя девушка», «Косит под Алену Рапунцель», — высказались в Сети.
Напомним, что во времена участия обеих девушек в телестройке Настю Голд часто обвиняли в копировании образов Алены Рапунцель.