«Косит под Алену Рапунцель»: Настя Голд из «Дома-2» кардинально сменила имидж — как она выглядит с новым цветом волос

Участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Голд нечасто отваживается на смену имиджа. Все уже привыкли к ее образу яркой шатенки с переходом в брюнетку.

Но этим летом Анастасии Голд вдруг захотелось перемен во внешности. Она провела несколько часов в салоне красоты, прежде чем продемонстрировать поклонникам новую себя.

Анастасия Голд перекрасила свои длинные роскошные локоны в более светлый цвет, а кончикам и вовсе придала оттенок блонда. В микроблоге Анастасия Голд показала, какой стала после трансформации.

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