«Какое счастье, что ты есть»: Павел Воля вместе с детьми подготовил для Ляйсан Утяшевой сюрприз в день рождения

Павел Воля уже не раз рассказывал, что познакомился с Ляйсан Утяшевой. Она даже не сразу согласилась дать ему номер телефона. Но в итоге они стали самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. Примечательно, что у супругов растут дети: сын Роберт и дочка София. Телеведущий не только признается возлюбленной в любви. В этом году они стали работать вместе в шоу «Выжить в Дубае».
28 июля Воля трогательно поздравил жену в соцсетях. Он выложил совместное фото. Юморист рассказал, как подготовил сюрприз имениннице вместе с наследниками.
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«Каждый год этот день вызывает бурю эмоций. Я начинаю суетиться и готовить сюрпризы. Дети тайно рисуют рисунки, учат стихи, придумывают маленький концерт. Нужно незаметно подготовить полный дом воздушных шаров. Чтобы рано утром ты проснулась, вышла в зал, а там уже все мы в цветах, подарках, шарах, с тортом и свечами. И начнется этот день – твой день рождения.
Мы так делаем каждому из нашей семьи, но твой День рождения - он особенный. Ты - особенная. Ты будешь весь этот день смеяться, как девчонка, беззаботно и звонко. И весь день будет полон улыбок, шумной беготни, звонков с поздравлениями со всего мира, тостов, танцев, долгого застолья и, Бог ещё знает, чего.
Какое счастье, что ты есть. Спасибо твоим родителям за то, что ты с нами. Спасибо тебе за то, что ты такая. Открытая, красивая, мудрая, такая взбламошная, но четкая. Такая целеустремленная и добрая. Такая нежная и самая любимая.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети звезды
Наступает еще один лучший год. Твой год. Год твоей лучшей жизни. Проживи его, мечтая, в любимых делах, в любимых местах и с любимыми людьми. Проживи его легко. Продефилируй этот год красиво, как ты умеешь. Станцуй, пантера! Я всегда рядом, иду в ногу с тобой, в любой момент готов подставить плечо, а, если надо, взять на руки. А рядом всегда бегут дети.
И всегда готов пригласить тебя на танец, даже если он звучит из ларька с шаурмой. Помнишь, много лет назад мы гуляли, мы даже ещё не встречались тогда. Ни разу не целовались. Просто гуляли. И на выходе из парка был ларёк с шаурмой и из него зазвучала "Вечная любовь". И мы поглядели в глаза друг другу и, не договориваясь, начали танцевать. Я помню этот танец, помню твой взгляд, помню что, мир вокруг кружился, а продавец перестал нарезать шаурму и просто смотрел на нас.
Сколько танцев мы станцевали после этого! Сколько мы еще станцуем! На этой фотографии мы смотрим в одну сторону. Давай так делать всегда! С Днем рождения, моя любовь, мой друг, моя трепетная девочка! Моя птичка, летим дальше!» – написал Воля.