«Какое счастье, что ты есть»: Павел Воля вместе с детьми подготовил для Ляйсан Утяшевой сюрприз в день рождения

28 июля Воля трогательно поздравил жену в соцсетях. Он выложил совместное фото. Юморист рассказал, как подготовил сюрприз имениннице вместе с наследниками.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Каждый год этот день вызывает бурю эмоций. Я начинаю суетиться и готовить сюрпризы. Дети тайно рисуют рисунки, учат стихи, придумывают маленький концерт. Нужно незаметно подготовить полный дом воздушных шаров. Чтобы рано утром ты проснулась, вышла в зал, а там уже все мы в цветах, подарках, шарах, с тортом и свечами. И начнется этот день – твой день рождения.

Мы так делаем каждому из нашей семьи, но твой День рождения - он особенный. Ты - особенная. Ты будешь весь этот день смеяться, как девчонка, беззаботно и звонко. И весь день будет полон улыбок, шумной беготни, звонков с поздравлениями со всего мира, тостов, танцев, долгого застолья и, Бог ещё знает, чего.

Какое счастье, что ты есть. Спасибо твоим родителям за то, что ты с нами. Спасибо тебе за то, что ты такая. Открытая, красивая, мудрая, такая взбламошная, но четкая. Такая целеустремленная и добрая. Такая нежная и самая любимая.