Актриса Анна Старшенбаум объявила о второй беременности

Анна Старшенбаум много лет снимается в кино. Она стала известной, когда вышел фильм «Эскортница». Еще недавно актриса появлялась на публике и никто не подозревал, что она беременна. Радостной новостью она поделилась с поклонниками, когда вышла в прямой эфир в соцсети.
«В связи с моим новым положением, а положение у меня очень интересное, я переехала за город, потому что очень остро реагирую на людей сейчас, у меня обостренное восприятие всего. А здесь, за городом, так хорошо, тихо, спокойно», — поделилась она.
Фанаты сразу принялись поздравлять Анну. Ребенка она ждет от спортсмена. Лишь в марте Старшенбаум представила его публике. Им оказался Даниил Наумов, который занимается велосипедным спортом и сноубордом. Свадьбу играть пара не спешит.
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Артистка не стала скрывать, что страдает от токсикоза. По ее словам, раньше она не понимала женщин с такими проблемами.
«Один хороший момент сегодня — меня не стошнило от еды, а так меня все время тошнит. Второй момент — я нашла дело, от которого меня не мутит. Я поняла, что можно лепить из пластилина, это очень расслабляет», — поделилась Анна.
Анна Старшенбаум и Даниил Наумов. Фото: соцсети звезды
Старшенбаум уже растит сына Ивана, которому 11 лет. Она родила первенца от актера Алексея Бардукова. Однако их брак распался спустя 8 лет после свадьбы. Потом артистка пережила кризис.