Актриса Анна Старшенбаум объявила о второй беременности

Фанаты сразу принялись поздравлять Анну. Ребенка она ждет от спортсмена. Лишь в марте Старшенбаум представила его публике. Им оказался Даниил Наумов, который занимается велосипедным спортом и сноубордом. Свадьбу играть пара не спешит.

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Артистка не стала скрывать, что страдает от токсикоза. По ее словам, раньше она не понимала женщин с такими проблемами.