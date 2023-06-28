Ольга Бузова предстала в чем мать родила: после душа сняла себя на камеру, обмотав прелести полотенцем

Ольга Бузова уже давно строит карьеру. Она стала одной из самых известных телеведущих в стране. Артистка не так давно выступала на сцене. Поклонники заметили, что она поправилась. А теперь телеведущая снова улетела в Африку. Она приступила к съемкам нового сезона шоу «Звезды в Африке». В отличие от участников, блондинка живет в отеле. Она предпочитает с утра заниматься спортом, чтобы похудеть.
На этот раз Ольга решила выложить пикантные кадры. Она захотела снять свое тело сразу после душа. Телеведущая разделась, но обмотала прелести полотенцем. Она не побоялась предстать без макияжа. А потом артистка позволила себе сделать массаж лица. Бузова все же использовала фильтры, чтобы скрыть свои недостатки.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. Но нашлись и те, кто ее подверг критике. «Ох, опять разделась», «Ну прям красотка», «А зачем фильтры?», «Лицо стало худое, а остальное нет», «У Оли контент одинаковый», «Полотенце тут не нужно», — стали писать подписчики.