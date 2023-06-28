Ольга Бузова предстала в чем мать родила: после душа сняла себя на камеру, обмотав прелести полотенцем

На этот раз Ольга решила выложить пикантные кадры. Она захотела снять свое тело сразу после душа. Телеведущая разделась, но обмотала прелести полотенцем. Она не побоялась предстать без макияжа. А потом артистка позволила себе сделать массаж лица. Бузова все же использовала фильтры, чтобы скрыть свои недостатки.

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