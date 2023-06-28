44-летняя экс-солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер выходит замуж за регбиста Тома Эванса

Для романтического события спортсмен выбрал один из пляж на на Гавайях. Он встал на одно колено протянул коробочку с кольцом. Николь была в легком летнем платье с узором и соломенной шляпке. Она радостно закрыла руками лицо.

«Я сказала: да», — пояснила артистка.

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