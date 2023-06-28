44-летняя экс-солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер выходит замуж за регбиста Тома Эванса

Николь Шерзингер много лет выступала на сцене. В свое время она даже приезжала в Россию, когда была частью группы Pussycat Dolls. Певица филиппино-гавайско-самоанского-украинского происхождения не перестает восхищать публику моложавым видом. 44-летняя артистка счастлива в отношениях с бывшим игроком лиги регби «Глазго Уорриорз» Томом Эвансом. 28 июня она объявила радостную новость: возлюбленный сделал ей предложение.
Для романтического события спортсмен выбрал один из пляж на на Гавайях. Он встал на одно колено протянул коробочку с кольцом. Николь была в легком летнем платье с узором и соломенной шляпке. Она радостно закрыла руками лицо.
«Я сказала: да», — пояснила артистка.
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Том Эванс попросил руки Николь Шерзингер. Фото: соцсети звезды
Поклонники стали поздравлять пару. Отметим, что Николь впервые готовится к свадьбе. Шерзингер и Эванс впервые встретились, когда певица была судьей в американской версии проекта X-Factor в 2019 году. К слову, до этого 8 лет она была с чемпионом мира в классе Формула-1 Льюисом Хэмилтоном. С ним она рассталась, так и не дождавшись предложения. Еще четыре год артистка была с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Когда роман жал трещину, на ее пути и возник Эванс.