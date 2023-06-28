Асмус задрала ногу на гладильную доску — народ обомлел: лицо отекшее, сама усталая (фото)

Кристина Асмус — девушка без комплексов. Актриса снялась в фильме «Текст», где было много откровенных сцен, что вызвало бурю негодования у хейтеров. Поборники морали буквально затравили звезду кино за смелые сцены, подметив, что Асмус все-таки воспитывает дочь. И едва ли ей пристало позировать в чем мать родила.
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Асмус закинула ногу на гладильную доску. Фото: личный архив
«А почему лицо такое отекшее», «Кристи такая крутая! Мне нравятся ее фотки, никакой наигранности», «Показывает все как есть! Молодец», «Что с ногой? Повредила??», «Вам так удобно??», «Ну красотка», «Пошла жара!» — шутят фолловеры.