Асмус задрала ногу на гладильную доску — народ обомлел: лицо отекшее, сама усталая (фото)

Кристина Асмус — девушка без комплексов. Актриса снялась в фильме «Текст», где было много откровенных сцен, что вызвало бурю негодования у хейтеров. Поборники морали буквально затравили звезду кино за смелые сцены, подметив, что Асмус все-таки воспитывает дочь. И едва ли ей пристало позировать в чем мать родила.

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