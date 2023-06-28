Дана Борисова позволила своей 15-летней дочери сделать пластическую операцию

Ведущая Дана Борисова не скрывает, что довольно часто обращается к пластическим хирургам: она делала липосакцию, увеличивала грудь…
«Смас-лифтинг, процедура биоревитализации, увлажнения, нитевой лифтинг», — перечисляла она в интервью свои процедуры.
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Теперь, глядя на маму, переделать себя захотела и дочь Даны — 15-летняя Полина.
«Я разрешу своей дочке операцию. Более того, мы даже знаем, какую операцию сделаем первой. Она просит в подарок носик. Все устраивает, она похожа на меня, но носиком своим почему-то недовольна и считает, что он похож на папин. И я категорически ей не буду ничего запрещать», — приводит слова Борисовой издание «МК».