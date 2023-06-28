До мурашек: Илья Авербух сделал сенсационное признание про Романа Костомарова

Главный продюсер популярного шоу «Ледниковый период» Илья Авербух сделал сенсационное признание. Роман Костомаров, по его словам, сможет выйти на лед, несмотря на ампутацию обеих ног.

«Он прошел через тяжелейшие испытания. Но на лед он выйдет. Роман останется чемпионом и примером, стержнем для своей семьи», - заявил Авербух.

Костомаров, напомним, показал на этой неделе как тренируется в протезах. Костомаров счастлив, что выжил и не собирается сдаваться.

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