Брошенный: посмотрите, в кого превратился Полежайкин из «Папиных дочек»

У звезды сериала «Папины дочки» Михаила Казакова судьба складывается неудачно. После окончания съемок артист практически нигде не снимался. А летом 2020 года и вовсе сорвался с 12-го этажа и получил страшные травмы ног.

Казаков чудом выжил и даже избежал ампутации. Но ему требуется длительное восстановление. Сейчас у него одна нога короче другой, он ходит на костылях.

Как часто бывает, сыгравший Илью Полежайкина актер погрузился в глубокую депрессию, разрушив и личную жизнь. Возлюбленная заявила, что инвалид ей не нужен, и ушла.

«Человек, который так может поступить, для меня умер», — заявил он.

Сейчас Казаков живет со своими родителями, которые помогают ему восстановиться.

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