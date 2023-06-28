Дана Борисова рассказала, сколько абортов сделала

Дана Борисова. Фото: соцсети

Экс-возлюбленная бизнесмена Максима Аксенова поделилась личным.

Телеведущая Дана Борисова рассказала о своих абортах. 

Борисова прерывала беременность по молодости девять раз. Все дело в том, что телеведущая не могла вовремя разрывать несерьезные романы.

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«Это моя главная женская трагедия. Я нанесла этим большой урон здоровью, своей голове и психике», — отметила телеведущая.

У Даны Борисовой часто не складывалось с противоположным полом. Один из бойфрендов даже запирал знаменитость в загородном доме и спускал собак, когда покидал Борисову.

«Он разговаривал со мной как с ничтожеством, как с падшей. Я все время была в страхе», — добавила Дана Борисова в интервью premier.one.

Напомним, ранее Дана Борисова рассказала новые подробности судебного разбирательства с экс-избранником.

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