Дана Борисова рассказала, сколько абортов сделала

Телеведущая Дана Борисова рассказала о своих абортах.
Борисова прерывала беременность по молодости девять раз. Все дело в том, что телеведущая не могла вовремя разрывать несерьезные романы.
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«Это моя главная женская трагедия. Я нанесла этим большой урон здоровью, своей голове и психике», — отметила телеведущая.
У Даны Борисовой часто не складывалось с противоположным полом. Один из бойфрендов даже запирал знаменитость в загородном доме и спускал собак, когда покидал Борисову.
«Он разговаривал со мной как с ничтожеством, как с падшей. Я все время была в страхе», — добавила Дана Борисова в интервью premier.one.
Напомним, ранее Дана Борисова рассказала новые подробности судебного разбирательства с экс-избранником.