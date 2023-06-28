«Была кнопочкой»: Виктория Боня показала архивные кадры дочери

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня опубликовала архивные снимки наследницы.
Напомним, дочери Виктории 11 лет. Анджелину Летицию знаменитость родила от ирландского бизнесмена Алекса Смерфита.
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Недавно в своем микроблоге Виктория Боня показала, какой ее дочка была раньше. Виктория рассекретила снимки, на которых Анджелина позировала еще малышкой. Девочка в нежно-розовом купальнике с юбочкой мило улыбалась возле бассейна.
Анджелина Летиция Смерфит. Фото: соцсети
«Оставлю это здесь. Как же быстро летит время. Дочка была кнопочкой, а сейчас уже такая большая», – подписала снимок Боня.
Напомним, ранее Виктория Боня сделала новую стрижку вслед за Полиной Гагариной.