«Ксения-то в положении»: Собчак заподозрили в беременности

Ксения Собчак. Фото: соцсети 

Телеведущая опубликовала в личном микроблоге свежие фотографии с округлившимся животом.

Жену режиссера Константина Богомолова – Ксению Собчак – заподозрили в «интересном положении».

Всему виной стали новые снимки Собчак. Ксения позировала в нарядах, которые не скрыли округлившийся живот знаменитости.

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«А Ксения-то в положении», «Не, ну сейчас явно беременна», – написали подписчики в комментариях под фото Ксении Собчак.

Ксения Собчак с округлившимся животом. Фото: соцсети 

Сама Ксения никак не комментировала изменения во внешности. Другая часть подписчиков журналистики считает, что Собчак просто могла поправиться.

 

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