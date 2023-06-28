«Ксения-то в положении»: Собчак заподозрили в беременности

Жену режиссера Константина Богомолова – Ксению Собчак – заподозрили в «интересном положении».
Всему виной стали новые снимки Собчак. Ксения позировала в нарядах, которые не скрыли округлившийся живот знаменитости.
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«А Ксения-то в положении», «Не, ну сейчас явно беременна», – написали подписчики в комментариях под фото Ксении Собчак.
Ксения Собчак с округлившимся животом. Фото: соцсети
Сама Ксения никак не комментировала изменения во внешности. Другая часть подписчиков журналистики считает, что Собчак просто могла поправиться.