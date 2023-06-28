«Ксения-то в положении»: Собчак заподозрили в беременности

Жену режиссера Константина Богомолова – Ксению Собчак – заподозрили в «интересном положении».

Всему виной стали новые снимки Собчак. Ксения позировала в нарядах, которые не скрыли округлившийся живот знаменитости.

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