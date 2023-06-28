«Это просто идиотка»: Ксения Бородина резко ответила на обвинения в «пластике»

Бывшая жена Курбана Омарова – Ксения Бородина – оценила профессионализм косметолога, которая обвинила знаменитость в тайных пластических операциях.

Бородина узнала, что врач разбирает внешность звезд на предмет «пластики».

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«Когда у тебя был большой нос, он стал маленьким. Или, когда у тебя была маленькая грудь, она стала большая. Понятно, но в остальном как они могут по фотографии что-то судить? Есть косметологи, которые пишут: 12 лет стажа, сделаю ваше лицо идеальным и разложу, кто что сделал... Очередная горе-косметолог отметила меня, в связи с чем я увидела, что она несет», – объяснила телеведущая.