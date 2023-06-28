«Это просто идиотка»: Ксения Бородина резко ответила на обвинения в «пластике»

Бывшая жена Курбана Омарова – Ксения Бородина – оценила профессионализм косметолога, которая обвинила знаменитость в тайных пластических операциях.
Бородина узнала, что врач разбирает внешность звезд на предмет «пластики».
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«Когда у тебя был большой нос, он стал маленьким. Или, когда у тебя была маленькая грудь, она стала большая. Понятно, но в остальном как они могут по фотографии что-то судить? Есть косметологи, которые пишут: 12 лет стажа, сделаю ваше лицо идеальным и разложу, кто что сделал... Очередная горе-косметолог отметила меня, в связи с чем я увидела, что она несет», – объяснила телеведущая.
Ксения не стала церемониться, узнав о клевете косметолога.
«Но когда люди говорят о каких-то пластических операциях, какой-то лифтинг я сделала... Она говорит: «У нее узкий лоб». Я не знаю, относительно своего лица, я бы свой лоб узким не назвала... Я бы таким людям вообще не верила, они набирают подписчиков, и они могут сделать что-то просто непоправимое с вашей внешностью. На мой взгляд, это просто идиотка, по-другому не скажешь», – заключила Бородина в личном микроблоге.