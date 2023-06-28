«Красится в 11 лет»: Оксана Самойлова возмутилась поведением старшей дочери

Бизнесвумен Оксана Самойлова поругала дочь за макияж в раннем возрасте.
Старшая наследница шоумена Джигана считает себя взрослой. Несмотря на возмущения родителей, Ариела использует косметику и модные образы. В свои 11 дочь Самойловой считает себя достаточно взрослой для того, чтобы копировать стиль старших.
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«Красится в 11 лет и считает себя очень взрослой. Меня, конечно, это бесит. Я хочу, чтобы она навсегда осталась малышкой и играла в куклы. Но я не могу насильно запрещать взрослеть», – отметила Оксана в своем микроблоге.
Ариела Самойлова. Фото: соцсети
Оксана Самойлова запечатлела дочь за ужином во время отдыха. Недавно старшие дочери семьи Джигана и Самойловой успешно закончили учебный год. Поэтому звездная семья отправилась в очередное путешествие.