«Красится в 11 лет»: Оксана Самойлова возмутилась поведением старшей дочери

Бизнесвумен Оксана Самойлова поругала дочь за макияж в раннем возрасте.

Старшая наследница шоумена Джигана считает себя взрослой. Несмотря на возмущения родителей, Ариела использует косметику и модные образы. В свои 11 дочь Самойловой считает себя достаточно взрослой для того, чтобы копировать стиль старших.

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