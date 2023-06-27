Нюша в пудровом платье засветила свою аппетитную «сдобу» во всей красе: блеснула скромной грудью без лифчика

В соцсетях Нюша решила поделиться новым видео. Она устроила пикантные танцы на камеру прямо в спальне. Певица в пудровом платье на голое тело блеснула своими аппетитными формами. Она засветила скромную грудь без лифчика и выпирающий живот. Артистка с распущенными волосами и без макияжа стала грациозно извиваться, демонстрируя фигуру.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».