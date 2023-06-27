Нюша в пудровом платье засветила свою аппетитную «сдобу» во всей красе: блеснула скромной грудью без лифчика

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительницей в юности. Теперь артистка уже жена и мама. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Однако недавно певица начала возвращаться в форму. Она дает концерты и как прежде носит смелые наряды. На этот раз звезда решила пошалить дома.
В соцсетях Нюша решила поделиться новым видео. Она устроила пикантные танцы на камеру прямо в спальне. Певица в пудровом платье на голое тело блеснула своими аппетитными формами. Она засветила скромную грудь без лифчика и выпирающий живот. Артистка с распущенными волосами и без макияжа стала грациозно извиваться, демонстрируя фигуру.
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Поклонники были сражены увиденным. Многие отметили, что фигура артистки стала не такой идеальной, как раньше. «Где грудь?», «Словно все ушло в живот», «Опять беременна?», «Мамочке скучно», «Платье неудачно подчеркнуло все недостатки», «Кто-то хорошо кушает», «Не самый красивый танец», — стали писать в Сети.