Пегова в шортах-бермудах отметилась на теплоходе со своей дочкой от Орлова: на целую голову выше мамы

Этим летом Пегова устроила себе отпуск. Она объездила красочные места в России. На этот раз актриса решила прокатиться на теплоходе в Москве. Она облачилась в белыхешорты-бермуды и футболку. Блондинка подчеркнула свои постройневшие формы. Ирина обнялась с дочкой, которая была в розовом костюме. Татьяна на голову стала выше мамы.

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