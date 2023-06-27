Пегова в шортах-бермудах отметилась на теплоходе со своей дочкой от Орлова: на целую голову выше мамы

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино и играет в театре. Многие зрители ее знают по сериалам «Родные» и «Акушерка». Примечательно, что в свои 45 лет она свободна. После развода с актером Дмттрием Орловым звезда так и не встретила свою вторую половинку. Однако зачастую в поездках компанию ей составляет дочка Татьяна.
Этим летом Пегова устроила себе отпуск. Она объездила красочные места в России. На этот раз актриса решила прокатиться на теплоходе в Москве. Она облачилась в белыхешорты-бермуды и футболку. Блондинка подчеркнула свои постройневшие формы. Ирина обнялась с дочкой, которая была в розовом костюме. Татьяна на голову стала выше мамы.
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Ирина Пегова с дочкой. Фото: соцсети звезды
17-летняя наследницы звезды восхитила публику. Многие стали писать комплименты в соцсетях. «Какие счастливые», «Ой, как быстро она повзрослела», «Видно, что отношения идеальные», «Таня прям копия папы», «Прекрасная дочка», «Уже невеста», — стали писать в Сети.