Подольская засняла, как Пресняков плещется в бассейне с сыновьями в Испании: загорелый и счастливый

Наталья Подольская уже давно счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она продолжает выпускать песни и клипы. Также артистка запустила свое шоу на YouTube. При этом она успевает растить двоих детей: восьмилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Певица недавно устроила семейный отпуск, уехав в Испанию с мужем, наследниками и сестрой-двойняшкой.
На новых кадрах Подольская запечатлела, как Пресняков плескается в бассейне. Он плавал на надувном кругу. Певца буквально облепили дети. На него прыгнул старший сын, а рядом плавали племянницы Натальи. А вот младший наследник Иван в панамке и шортах стоял на берегу. Он целился в папу из водного пистолета. Владимир не скрывал улыбку.
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Владимир Пресняков с детьми. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что артист выглядит очень счастливым. «Ох, как весело», «Шикарный папа», «Настоящий отдых», «Дети просто отрываются», «Даже фото передает атмосферу веселья», «Это так классно», — стали писать подписчики.