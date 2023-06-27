Подольская засняла, как Пресняков плещется в бассейне с сыновьями в Испании: загорелый и счастливый

На новых кадрах Подольская запечатлела, как Пресняков плескается в бассейне. Он плавал на надувном кругу. Певца буквально облепили дети. На него прыгнул старший сын, а рядом плавали племянницы Натальи. А вот младший наследник Иван в панамке и шортах стоял на берегу. Он целился в папу из водного пистолета. Владимир не скрывал улыбку.

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