«Тебе нравились Казбек и Джульетта»: Устиненко высмеяла Гобозова, озвучившего имя будущего сына от второй жены

Бывший участник «Дома-2» Александр Гобозов в апреле этого года женился во второй раз. Его избранницей стала адвокат по имени Светлана.
Пара не стала откладывать вопрос пополнения в семье в долгий ящик. Саша Гобозов и Светлана не так давно сообщили, что ждут ребенка.
А теперь Саша Гобозов еще и рассказал, что они с супругой уже даже придумали имя для будущего малыша.
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Саша Гобозов и его жена Светлана. Фото: соцсети
«Ну, в процессе наших размышлений выбирали и мужское, и женское, но пока на 90% сошлись, что если мальчик, то будет Георгий, а вот женское еще не выбрали... Накидайте ваши варианты», — обратился Саша Гобозов к подписчикам микроблога.
Но самой первой в комментарии пришла бывшая жена Саши, мать его сына Роберта Алиана Устиненко. Она не смогла удержаться от колкостей.
«Помню, тебе нравились имена Казбек и Джульетта, передумал?» — поинтересовалась Алиана Устиненко.
Напомним, ранее Алиана Устиненко заявляла, что Саша Гобозов слишком торопится заводить ребенка от второй жены.