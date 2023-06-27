«Тебе нравились Казбек и Джульетта»: Устиненко высмеяла Гобозова, озвучившего имя будущего сына от второй жены

Бывший участник «Дома-2» Александр Гобозов в апреле этого года женился во второй раз. Его избранницей стала адвокат по имени Светлана.

Пара не стала откладывать вопрос пополнения в семье в долгий ящик. Саша Гобозов и Светлана не так давно сообщили, что ждут ребенка.

А теперь Саша Гобозов еще и рассказал, что они с супругой уже даже придумали имя для будущего малыша.

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