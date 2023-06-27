Американские каникулы: дочка Юдашкина привезла подросших внуков модельера в Нью-Йорк (фото)

Валентин Юдашкин был именитым модельером. Не так давно он ушел из жизни после продолжительной болезни. У маэстро остались жена Марина и дочка Галина, которая теперь занимается Модным домом. Наследница кутюрье еще недавно была в Дубае. Она растит сыновей Анатолия и Аркадия, а также дочку Агату Ариеллу. На этот раз бизнесвумен приехала с семьей в США.
На этот раз Галина решила провести время в Нью-Йорке. Она не стала скрывать, что отчасти это деловая поездка. Дочка модельера вышла на прогулку в белоснежном костюме. Она также показала подросших сыновей, которые были одеты в одинаковые наряды. Мальчики были с яркими рюкзаками. А вот младшую наследницу она не показала.
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Галина Юдашкина с сыновьями. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что мальчики быстро взрослеют. Другие поразились тому, как сильно Аркадий похож на дедушку.