Американские каникулы: дочка Юдашкина привезла подросших внуков модельера в Нью-Йорк (фото)

На этот раз Галина решила провести время в Нью-Йорке. Она не стала скрывать, что отчасти это деловая поездка. Дочка модельера вышла на прогулку в белоснежном костюме. Она также показала подросших сыновей, которые были одеты в одинаковые наряды. Мальчики были с яркими рюкзаками. А вот младшую наследницу она не показала.

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