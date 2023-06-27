Агата Муцениеце в майке на голое тело блеснула своими манкими формами: без лифчика не скрыла «налившиеся яблочки»

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она продолжает строить карьеру в кино. После развода с Павлом Прилучным ей стало поступать больше приглашений в новые проекты. Более того, она похудела и стала блистать на сцене кабаре театра. Артистка теперь все чаще демонстрирует достоинства фигуры. Поклонники уверены, что звезда долго не будет одна.
На этот раз Агата решила провести время, выйдя на прогулку. Она отказалась от макияжа. Актриса надела майку на голое тело. Она сверкнула своей упругой грудью без лифчика. Артистка сверкнула глубоким декольте в лучах солнца. Муцениеце смогла взбудоражить поклонников.
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«Вы словно модель», «Это же надо, как прекрасное видение», «Просто в роскошной форме», «Вы без лифчика словно на охоте», «Мужчины перед вами точно не устоят», «Паша упустил такую конфетку», «Ой, видно грудь», «Все залюбовались», — стали писать в Сети.