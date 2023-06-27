Агата Муцениеце в майке на голое тело блеснула своими манкими формами: без лифчика не скрыла «налившиеся яблочки»

На этот раз Агата решила провести время, выйдя на прогулку. Она отказалась от макияжа. Актриса надела майку на голое тело. Она сверкнула своей упругой грудью без лифчика. Артистка сверкнула глубоким декольте в лучах солнца. Муцениеце смогла взбудоражить поклонников.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Вы словно модель», «Это же надо, как прекрасное видение», «Просто в роскошной форме», «Вы без лифчика словно на охоте», «Мужчины перед вами точно не устоят», «Паша упустил такую конфетку», «Ой, видно грудь», «Все залюбовались», — стали писать в Сети.