Алла Пугачева в ближайшее время покинет Израиль

Певица Алла Пугачева в самые ближайшие дни намерена покинуть Израиль. Как стало известно, в начале июля Алла Пугачева приедет в Латвию, где поселится в Юрмале. Алла Пугачева вновь будет жить на вилле, находящейся недалеко от дома ее подруги, певицы Лаймы Вайкуле.

Раскрыла намерения Аллы Пугачевой светская львица Алена Кравец.

«Алла Борисовна, насколько я знаю от общих знакомых, уже в начале июля приедет в любимую Юрмалу. Там она много лет летом снимает виллу, и этот год не станет исключением», - поделилась Алена Кравец.

В окружении Пугачевой рассказали, что Алла Борисовна намерена посетить концертный зал «Дзинтари», где с 26 по 30 июля Лайма Вайкуле будет проводить фестиваль «Лайма Рандеву Юрмала».

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