«Юбка-то где? Вот стыд»: Ольга Бузова наклонилась, оголив свои аппетитные бедра в саванне

На этот раз Ольга решила эффектно объявить, что приступила к новым съемкам. Она с другими членам съемочной группы вышла в саванну. Телеведущая смело наклонилась и расставила ноги рагаткой. Она оголила свои бедра, словно забыв про юбку. Бузова не стала прикрывать свои прелести.

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