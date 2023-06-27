«Юбка-то где? Вот стыд»: Ольга Бузова наклонилась, оголив свои аппетитные бедра в саванне

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в России. Артистка продолжает сниматься в популярных шоу. Она старается всегда выглядеть безупречно. Однако в последнее время ее критикуют за набранные килограммы. Но она не стесняется оголять свои мощные формы. На днях звезда прилетела в Африку.
На этот раз Ольга решила эффектно объявить, что приступила к новым съемкам. Она с другими членам съемочной группы вышла в саванну. Телеведущая смело наклонилась и расставила ноги рагаткой. Она оголила свои бедра, словно забыв про юбку. Бузова не стала прикрывать свои прелести.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
«Мои хорошие, как вы уже догадались, раз я снова в ЮАР, значит мы снимаем второй сезон нашего фантастического шоу «Новые звезды в Африке»! Сегодня у нас первый съемочный день, и мы все уже в предвкушении очень интересной борьбы наших звезд», – написала она.
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Но многие посмеялись над ее позой. «Ого, без юбки?», «А почему только Оля так наклонилась?», «Брюки потеряла», «Единственная оголилась», «Юбка-то где? Вот стыд», — стали писать в Сети.