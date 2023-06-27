Самбурская игриво приспустила джинсы, сверкнув ниткой трусов и прозрачным поясом для чулок: будоражащий вид

Настасья Самбурская уже давно стала известной. Она активно строит карьеру в кино. Актриса многим знакома по сериалам «Универ» и «Беспринципные». Также она уже несколько лет выступает на сцене как певица. Артистка держит себя в форме. В любом наряде она демонстрирует идеальную фигуру, восхищая даже коллег. В 36 лет звезда не скрывает, что ищет вторую половинку.
На этот раз Самбурская приняла участие в пикантной фотосессии. Она приспустила джинсы ниже линии бедер, оголив свои тело. Актриса продемонстрировала стринги-ниточки и прозрачный пояс для чулок. При этом топ с пышными рукавами держался на пышных полушариях груди. Настасья без стеснения двигалась, показав свой плоский живот.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну до чего шикарная», «Тут слова не нужны», «От такой женщины голова кругом», «Это прям шик и блеск», «Какая вы идеальная», «Неземной красоты», — стали писать подписчики.