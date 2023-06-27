«Есть некоторые семейные обстоятельства»: Роман Капаклы сделал неожиданное признание

Бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы подлил масла в огонь подозрений своего разрыва с Таней Мусульбес.

Дело в том, что пара сбежала с Бали и разъехалась по разным городам. Таня Мусульбес со своей семьей празднует день рождения младшего брата в Москве, а Рома Капаклы проводит время в Санкт-Петербурге.

В микроблоге Роман Капаклы сделал неожиданное заявление о том, что устал от родного города. Но продолжает находиться в нем в силу неких обстоятельств, раскрывать которые Капаклы не стал.

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