«Без пуш-ап так стоят!»: Кристина Асмус в майке на голое тело обнажила упругие полушария груди в лучах солнца

«Я встала с постели минут за 40 до этой фотографии. На мне никакого макияжа, я сама естественность. Ну ладно, только чуть карандаша для губ. Окей, нарощенные ресницы. Ладно, еще этот доширак на голове.

Но того требовал образ в «Райцентре», который я предложила сама!! И длинные острые красные ногти со стразами, и ресницы, и эти волосы. Я еще хотела татуировку на крестце. И по-настоящему на время проекта вмонтировать себе страз в зуб. Но режиссер сказал, что «уже перебор, остановись».

Моя героиня в «Райцентре» не могла быть бытовой. Действие у нас происходит в 2014 году, но она плотно застряла где-то в нулевых, вообще не развивается. Ни вкусово, ни ментально. Милка смелая и страстная, королева деревенской школы», – написала звезда.