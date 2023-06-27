«Без пуш-ап так стоят!»: Кристина Асмус в майке на голое тело обнажила упругие полушария груди в лучах солнца

Кристина Асмус уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино и играет в театре. Многие поклонники знают ее по сериалу «Интерны». Другие помнят, как бурно обсуждалась постельная сцена с ее участием в фильме «Текст». А после развода с Гариком Харламовым артистка стала чаще соглашаться на пикантные съемки. На этот раз она поделилась снимками, сделанными с картины «Райцентр».
На фото Кристина была запечатлена утром. Она показала все свои прелести. Актриса была в майке на голое тело. Она продемонстрировала упругие полушария груди и свою «ложбинку греха». Блондинка сделала афрокудри и нарастила ресницы. Асмус призналась, что даже вставила стразинку в зуб. А вот сделать татуировку ей не позволили.
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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
«Я встала с постели минут за 40 до этой фотографии. На мне никакого макияжа, я сама естественность. Ну ладно, только чуть карандаша для губ. Окей, нарощенные ресницы. Ладно, еще этот доширак на голове.
Но того требовал образ в «Райцентре», который я предложила сама!! И длинные острые красные ногти со стразами, и ресницы, и эти волосы. Я еще хотела татуировку на крестце. И по-настоящему на время проекта вмонтировать себе страз в зуб. Но режиссер сказал, что «уже перебор, остановись».
Моя героиня в «Райцентре» не могла быть бытовой. Действие у нас происходит в 2014 году, но она плотно застряла где-то в нулевых, вообще не развивается. Ни вкусово, ни ментально. Милка смелая и страстная, королева деревенской школы», – написала звезда.
Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены увиденным. «Без пуш-ап так стоят!», «Опять одна пошлость», «Вам нормальные роли не предлагают?», «Почему столько голого тела всегда?», «После Гарика вас не остановить», «Скромность потеряли», «Что за фото! Срам какой», — стали писать в Сети.