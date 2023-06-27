На этот раз Орбакайте приехала в Венецию. Она поделилась кадрами, на которых предстала в леопардовой тунике на лодке. С ней были муж Михаил Земцов, дочка и сын Дени от прошлых отношений с Руслана Байсарова. Они насладились красивыми видами. Кристина с нежностью прильнула к возлюбленному. Они обнимались, пока Клавдия их снимала на телефон.

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