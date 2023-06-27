Кристина Орбакайте уже давно стала знаменитостью. Она выпускает новые песни, дает концерты и снимается в кино. Но летом, по-традиции, певица проводит время с семьей. Еще недавно она ездила в Нью-Йорк, где учится ее дочка Клавдия. Она в этом году окончила пятый класс. Теперь артистка устроила для нее путешествие. Звездная семья проводит летние дни в Италии.
На этот раз Орбакайте приехала в Венецию. Она поделилась кадрами, на которых предстала в леопардовой тунике на лодке. С ней были муж Михаил Земцов, дочка и сын Дени от прошлых отношений с Руслана Байсарова. Они насладились красивыми видами. Кристина с нежностью прильнула к возлюбленному. Они обнимались, пока Клавдия их снимала на телефон.
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«Мы на лодке в Венеции», – похвасталась внучка Аллы Пугачевой.
Поклонники восхитились кадрами. Многие поразились тому, как Клава похожа на отца. А вот Дени пошел в маму. Комментарии к посту звезда решила отключить. Напомним, что старший сын Орбакайте Никита Пресняков уехал в США. Он там строит новую жизнь с женой Аленой Красновой.
Михаил Земцов и Кристина Орбакайте с детьми. Фото: соцсети звезды