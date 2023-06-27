Виктория Боня похвасталась новым преображением: сделала стрижку, которая мгновенно молодит на 20 лет

На этот раз Виктория отправилась в салон красоты. Она решила обновить имидж. Телеведущая сделала стрижку, которая молодит. Она покрасовалась с удлиненным каре. Также светская львица захотела покраситься в холодный шоколадный оттенок. Она решила не скрывать свою красоту, надев майку и шортики. Боня похвасталась результатом преображения.

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