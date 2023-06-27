Виктория Боня похвасталась новым преображением: сделала стрижку, которая мгновенно молодит на 20 лет

Виктория Боня уже давно стала известной персоной. Она смогла построить карьеру телеведущей и развить свой бизнес. Больше 10 лет светская львица живет в Монако. Она растит дочку Анджелину, рожденную от миллионера Алекса Смерфита. Зачастую Боня появляется на красных дорожках и вечеринках. В свои 43 года она тщательно следит за внешностью.
На этот раз Виктория отправилась в салон красоты. Она решила обновить имидж. Телеведущая сделала стрижку, которая молодит. Она покрасовалась с удлиненным каре. Также светская львица захотела покраситься в холодный шоколадный оттенок. Она решила не скрывать свою красоту, надев майку и шортики. Боня похвасталась результатом преображения.
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Поклонники пришли в настоящий восторг от увиденного. «Супер! Как будто 20 лет вам», «Идет! Наконец-то! Мне очень нравится, так стильно», «Копия Анжелина Джоли», «О супер! Помолодела лет на 20, очень тебе идут и стрижка, и цвет!», «Помолодела как будто!» — прокомментировали пост подписчики.