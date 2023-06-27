«Что за куколка! Талия нереальная»: Валя Карнавал в крохотной юбке козырнула своими манкими изгибами фигуры

Валя Карнавал уже больше пяти лет строит карьеру. Она стала не только популярным блогером, но и известной певицей. Все чаще ее зовут на премии и фестивали. Артистка недавно рассталась с Сашей Стоуном, хотя летом они намеревались сыграть свадьбу. Теперь юная звезда все чаще щеголяет в смелых нарядах. Она похудела и не перестает хвастаться формами.
На этот раз Валя решила сделать новое фото дома, похваставшись новым нарядом. Она облачилась в крохотную юбку и кроп-топ. Блогерша подчеркнула свои точеные формы. Она сделала акцент на узкой талии и стройных ногах. Карнавал распустила волосы и дополнила образ чокером. Она не стала прикрывать свои прелести, грациозно расставив ножки.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие отметили, что она словно тает на глазах. «Очень худая», «Прям вообще щепкой стала», «Смотришь и восхищаешься», «Что за куколка! Талия нереальная», «Дразнит нас», «Саша повлиял сильно. Стала другим человеком», — стали писать подписчики.