«Что за куколка! Талия нереальная»: Валя Карнавал в крохотной юбке козырнула своими манкими изгибами фигуры

На этот раз Валя решила сделать новое фото дома, похваставшись новым нарядом. Она облачилась в крохотную юбку и кроп-топ. Блогерша подчеркнула свои точеные формы. Она сделала акцент на узкой талии и стройных ногах. Карнавал распустила волосы и дополнила образ чокером. Она не стала прикрывать свои прелести, грациозно расставив ножки.

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